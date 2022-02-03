В Нацмузее КБР открылась совместная выставка художниц Софи Ацкан и Ангелины Чайковской

В музейных залах – больше полусотни работ двух художниц – не по профессии, но по призванию. Ангелина Чайковская – практикующий психолог – представляет удивительно яркую экспозицию. Для картин использовала не только краски. Помимо акрила, в ход шли камни, жемчуг, стразы и перламутровая присыпка. На холсте «Волна удачи» - их изобилие… У Ангелины Чайковской – это вторая выставка. Первую явила миру в 2019-м. Второй раз на внимание публики претендует и Софи Ацкан. Выставку назвала «Портал в реальность глазами телефона». По сути, все это кадры, запечатленные спонтанно на камеру мобильника. Особое место в сердце Софи занимает работа, на которой близкий друг – наша коллега Гульнара Кубадиева, погибшая в прошлом году в автокатастрофе. Все эмоции – в самом центре кадра: модель как бы ловит ладонью последний закатный луч солнца… Акриловый нейроарт и «Реальность глазами телефона»…. Экспозицию работ Ангелины Чайковской и Софи Ацкан в Национальном музее любой желающий сможет увидеть до 13 февраля.