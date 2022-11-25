В Национальном музее открыта выставка народного художника КБР Алима Пашт-Хана “Перемещение”

В Национальном музее сегодня открыли выставку народного художника Кабардино-Балкарии Алима Пашт-Хана. Назвали ее “Перемещение”.
Экспозицию посвятили полувековому юбилею автора. В ней – литографии, изделия из фарфора, кристаллические формы. Алим Пашт-Хан также представил аудитории новую форму своего творчества – короткометражный фильм – о том, как создавал самую высокую в мире вазу.
Произведения художника можно увидеть и в Музее изобразительных искусств. Продлится “Перемещение” до 17 декабря.
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