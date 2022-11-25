home
Главная
>
Новости
>
В Национальном музее открыта выставка народного художника КБР Алима Пашт-Хана “Перемещение”

В Национальном музее открыта выставка народного художника КБР Алима Пашт-Хана “Перемещение”

25.11.2022 | 22:47
В Национальном музее сегодня открыли выставку народного художника Кабардино-Балкарии Алима Пашт-Хана. Назвали ее “Перемещение”. Экспозицию посвятили полувековому юбилею автора. В ней – литографии, изделия из фарфора, кристаллические формы. Алим Пашт-Хан также представил аудитории новую форму своего творчества – короткометражный фильм – о том, как создавал самую высокую в мире вазу. Произведения художника можно увидеть и в Музее изобразительных искусств. Продлится “Перемещение” до 17 декабря.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных