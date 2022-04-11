В Национальном музее КБР провели детский фестиваль, посвященный Дню космонавтики

В Национальном музее – дети от начальных и до старших классов. Космический фестиваль для ребят организовал молодежный центр республики. Учащимся столичных школ представили изобретения воспитанников «Солнечного города». К примеру, настоящую ракету. Только в миниатюре. Внимание посетителей привлекли и самолеты. Их представляли на различных всероссийских конкурсах. В арт-уголке «Просторы Вселенной» каждый мог создать «межпланетную» картину. Затем стать слушателем лекции от знатока физики и астрономии, лучшего учителя Нальчика этого года Аслана Кашежева. Ну а после – квест «Первый космический», где нужно было продемонстрировать знания и умение логически мыслить. Завершился фестиваль торжественным запуском модели ракеты.