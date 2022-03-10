В Национальном музее КБР открылась выставка работ художника Хызыра Теппева

В Национальном музее открылась выставка работ художника Хызыра Теппева. Экспозицию приурочили ко Дню возрождения балкарского народа, который отметят 28 марта. Хызыр Теппеев окончил Институт живописи, архитектуры и скульптуры им.Репина в Ленинграде. После учебы трудился в Нальчике. Полтора десятилетия работал в Турции, где преподавал живопись молодым художникам. Участвовал во многих всероссийских и международных выставках. Ушел из жизни пять лет назад… На открытие выставки собрались родные и друзья живописца, коллеги и поклонники его творчества. Их вниманию представили около полусотни работ. Продлится выставка Хызыра Теппева до конца марта.