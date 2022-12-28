В Национальном музее КБР открылась выставка работ художника-абстракциониста Аслангери Уянаева

Искусство, напоминающее музыку… В Национальном музее представили три десятка полотен Аслангери Уянаева. Живопись здесь гармонично сочетается с картинами из дерева, ткани и нитей. А в качестве холста автор использует даже крышку от стола.
Зрители находят в работах глубокую философию и символы бесконечности, коллеги говорят о влиянии импрессионизма… Долгие годы мастер жил и работал в Санкт-Петербурге, а не так давно вернулся домой – искать вдохновения и творить.
Художники считают экспозицию настоящим подарком всем ценителям живописи. Искусствоведы отмечают: для нашего региона выставка не привычная, ведь даже сам автор характеризует свое творчество как “ассоциативный реализм” и предлагает зрителю воспринимать картины не головой, а сердцем.
Это третья персональная выставка Аслангери Уянаева в Кабардино-Балкарии. А за ее пределами были десятки экспозиций – как в России, так и в зарубежных странах. Работы мастера хранятся в частных коллекциях по всему миру. Эту выставку приурочили к 60-летию художника.
“Живопись, взгляд в прошлое” - автор назвал выставку именно так. Однако коллеги с формулировкой не согласны. По их мнению, работы – скорее из будущего… Посетить экспозицию в Национальном музее можно до конца января.
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