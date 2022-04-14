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В Национальном музее КБР открылась выставка «Кабардино-Балкария в годы Великой Отечественной»

В Национальном музее КБР открылась выставка «Кабардино-Балкария в годы Великой Отечественной»

14.04.2022 | 16:45
Фотографии, личные вещи, элементы вооружения… Все это – экспонаты выставки «Кабардино-Балкария в годы Великой Отечественной». Ее открыли в Национальном музее республики. Предметы хранятся в фондах музея. И это одна из самых крупных тематических выставок в республике, посвященных Великой Победе. Экспозиция многоплановая: здесь можно узнать о том, какой вклад внесла Кабардино-Балкария в разгром фашистов, а также о боевых действиях на территории самой республики в 42-43 годах. Материалы рассказывают о рядовых защитниках страны и тех, кто был удостоен высоких наград. На выставку уже водят школьников Нальчика. Продлится она до девятого мая. В День Победы в залах музея запланировали торжества.
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