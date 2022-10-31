В Национальном музее КБР открылась ретро-выставка

Бытовые приборы, музыкальная техника, предметы домашнего обихода и прочие, уже ушедшие в историю предметы… Все это представлено на выставке в Национальном музее Кабардино-Балкарии. Здесь собрана лишь малая часть того, что ежедневно окружало обычного советского человека. Сейчас посетители смотрят на эти вещи с интересом и порой с удивлением, а когда-то без них нельзя было обойтись…
На выставке представлены типичные элементы быта 20-60-х годов прошлого века. Это керосинки, лампы, котелки, самовары, утюги фаянсовая посуда… Поблизости киносъемочный аппарат, механическая печатная машинка, патефон… Музей, словно машина времени, переносит посетителей во времена далекого и недавнего прошлого.
Особое место занимают экспонаты, которые когда-то произвели в Кабардино-Балкарии: телевизор, радиоприемники, одежда, изделия из керамики. Экспозицию дополняют живописные и графические полотна художника Светланы Кузнецовой с видами давнего Нальчика. Одна из целей выставки – показать частицы истории советской эпохи.
Ретро-выставка “Было такое время…”, которая в буквальном смысле позволяет совершить путешествие в прошлое, будет работать в Национальном музее республики до 12 ноября.
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