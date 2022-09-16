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В Национальном Музее КБР открылась персональная выставка скульптур Руслана Тхазаплижева

В Национальном Музее КБР открылась персональная выставка скульптур Руслана Тхазаплижева

16.09.2022 | 22:14
Четкие и пластически выверенные силуэты, изысканные и тщательно подобранные детали серебряных и медных панно… В Национальном Музее открылась персональная выставка Руслана Тхазаплижева. Мастер виртуозно владеет техникой мелкого скульптурного рельефа, отметили собравшиеся. В своих работах он использует гравированный узор. В рамках традиционных приемов лепки художник находит возможность фантазировать и каждый раз создавать нечто неожиданное и оригинальное. Экспонаты – фигуры людей, животных, птиц – хочется долго рассматривать, поворачивать, находя новые образы и отыскивая авторские секреты. Это первая персональная выставка Руслана Тхазаплижева. В экспозиции представлены самые интересные скульптуры. В керамических фигурах прослеживаются силуэты хеттов – индоевропейского народа, жившего в Малой Азии 1800 лет до нашей эры. Здесь так же можно увидеть уникальные работы из дерева и металла. Используя археологические данные, художественные артефакты прошлых веков, не впасть в подражание, а создать что-то свое, – вот задача, которую ставит перед собой Тхазаплижев. Выставка в Нацмузее будет действовать до конца сентября.
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