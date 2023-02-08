В Национальном музее КБР открылась персональная выставка Руслана Канокова “Движение цвета”

Самое главное в жизни – близкие люди. Именно они и вдохновляют члена Союза художников России Руслана Канокова на создание его работ.
Открыть широкой публике “тайники своей души” позволила выставка в Национальном музее, для Руслана Канокова – четвертая персональная. Назвали экспозицию “Движение цвета”.
Здесь он представил свою компьютерную графику. В основе – сюжеты на темы “Мужчина-женщина”, “Времена года”... На работу в такой технике уходит много времени и сил, поделился художник.
Свое масштабное полотно – “Рождение Земли” – автор представил на конкурсе “Человек, природа, космос”, который в минувшем году проводили совместно Союз художников Кабардино-Балкарии и Российская академия художеств… Тема космоса встречается у Руслана Канокова во многих произведениях, но спектр творческих интересов – намного шире.
Сейчас Руслан Каноков работает над очередным полотном. У картины уже есть название – “Танец”. Но это экспонат будущих выставок. Нынешнее же “Движение цвета” можно посетить вплоть до 26 февраля.
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