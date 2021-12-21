В Национальном музее КБР открылась фотовыставка «Славой овеянные»

Посвятили ее легендарной 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии. История формирования, боевой путь, трагическая судьба и память народа – все это нашло отражение в экспозиции. Кавалеристы из Кабардино-Балкарии участвовали в тяжелых боях на Юге страны, которые шли в междуречье Волги и Дона летом и осенью 42 года. Дивизия потеряла в сражениях две трети личного состава, и в результате ее расформировали… В залах музея можно увидеть фотографии военнослужащих и личные документы воинов. Здесь же вниманию посетителей представили более широкую выставку о вкладе республики в Великую Победу. Большой интерес вызывает котелок с вилкой и ложкой солдата Анатолия Пазова. На нем нацарапаны названия тех мест, где бойцу довелось воевать. Котелок – как настоящая карта: на нем нет свободного места... Выставка вызвала большой интерес у жителей республики. Часто сюда приходят школьники и студенты. Посетить Национальный музей можно по «Пушкинской карте». Экспозиция продлится до марта 22-го года.