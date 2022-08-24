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В Национальном музее Кабардино-Балкарии открылась отчетная выставка Союза художников республики

В Национальном музее Кабардино-Балкарии открылась отчетная выставка Союза художников республики

24.08.2022 | 14:53
  В Национальном музее – невероятное буйство красок: здесь проходит отчетная выставка Союза художников республики «Осень-2022». Свои работы представили около 70 мастеров. Среди них Мухадин Кишев, Заурбек Бгажноков, Керим Аккизов, Эдуард Мазло. Произведения относятся к разным видам изобразительного искусства: здесь и живопись, и графика, и скульптура. Новые оттенки в общую палитру добавили предметы декоративно-прикладного искусства. Керамика, дерево, чеканка, эмаль, арджены и кийизы удивляют зрителей замысловатыми формами и узорами. Не менее привлекательно и сюжетное многообразие. Здесь не только традиционная осень в горах, но и философские размышления авторов. Александр Янин рассказал о картине “Улетели птицы”. Плоды нынешней художественной “Осени” богаты – всего примерно сто композиций и картин. За каждой – неповторимый почерк мастеров, их представления о жизни и о своем месте в ней. Ознакомиться с творчеством художников Кабардино-Балкарии могут все желающие. “Осень” в Национальном музее продлится до 11 сентября. https://t.me/vestikbr
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