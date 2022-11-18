В Национальной библиотеке КБР вспоминали Тимбору Мальбахова

В Национальной библиотеке Кабардино-Балкарии, которая носит имя Тимборы Мальбахова, организовали сегодня встречу в память о нем.
В зале собрались представители органов власти, общественных организации, деятели искусства. Они делились воспоминаниями о своих встречах с видным государственным деятелем. Пригласили и потомков бывшего первого секретаря обкома КПСС – его дочь Ольгу и правнучку Алину.
В Национальной библиотеке организовали также выставку, которую назвали “Он жизнь посвятил народу своему”. В экспозиции представлены книги и фотодокументы.
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