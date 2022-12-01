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В Национальной библиотеке КБР состоялись Рождественские парламентские чтения

В Национальной библиотеке КБР состоялись Рождественские парламентские чтения

01.12.2022 | 16:24
Рождественские парламентские чтения продолжились сегодня в Национальной библиотеке. Напомним, в их рамках депутаты и представители самых широких слоев общественности дискутируют на тему: “Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека”. Директор библиотеки Анатолий Емузов рассказал гостям об учреждении, которое возглавляет. Сегодня в фондах находятся примерно два миллиона книг. Самые старые экземпляры – наиболее редкие и ценные – датируются 17 веком. В Национальной библиотеке – 60 тысяч читателей, причем половина – виртуальные: пользуются ее ресурсами благодаря информационным технологиям. Сотрудники подготовили выставку “Через книги – к добру и знаниям”. Посвятили ее вопросам духовно-нравственного развития человека. Эту же тему подняли и во время беседы. Для участников организовали экскурсию по подразделениям Национальной библиотеки. Добавим, что Рождественские чтения завершатся уже завтра в парламенте, но перед этим депутаты и представители общественности побывают в Майском районе.   https://t.me/vestikbr
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