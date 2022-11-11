В Национальной библиотеке КБР прошел семинар по детской психологии

Как выстроить гармоничные взаимоотношения родителей и детей? Беседу на эту тему провели в Национальной библиотеке республики.
Инициировала встречу общественная организация «Галактика». Пригласили родителей, педагогов и экспертов, которые специализируются в области возрастной психологии. Акцент сделали на развитии младших школьников и на том, как общаться с ними наиболее эффективно.
Организаторы запланировали целую серию встреч. Такие семинары для родителей намерены провести и в школах республики.
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