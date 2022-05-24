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В Национальной библиотеке КБР отметили День славянской письменности и культуры

В Национальной библиотеке КБР отметили День славянской письменности и культуры

24.05.2022 | 15:30
«В начале было Слово» - встречу под таким названием провели в Национальной библиотеке республики. Посвятили ее Дню славянской письменности и культуры, который в России отмечают сегодня. Праздник приурочен ко Дню памяти святых Кирилла и Мефодия – братьев, которые во второй половине девятого века создали русский алфавит и славянскую письменность. В качестве наследия они оставили множество текстов и, по сути, сформировали полноценный язык. Этому празднику Национальная библиотека каждый год посвящает встречу. На нее приглашают представителей власти, общественности, духовенства, школьников. Всем им рассказывают об истории России и о вкладе Кирилла и Мефодия в развитие страны. В честь Дня славянской письменности и культуры в библиотеке организовали книжную выставку. На ней представлены в том числе раритетные издания из фондов.
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