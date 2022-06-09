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В Национальной библиотеке КБР отметили 350-летие Петра Первого

В Национальной библиотеке КБР отметили 350-летие Петра Первого

09.06.2022 | 23:33
“Бессмертен ты, Великий Петр!”… Сегодня в Национальной библиотеке республики отметили 350-летие со дня рождения российского императора, создателя регулярной армии и флота Петра Первого. В зале – студенты и школьники Нальчика. На импровизированной сцене – театральные артисты и сотрудники книгохранилища. На них – костюмы прошлых веков. Выступающие рассказали о том, как российский государственный деятель, которого прозвали Великим, изменил ход истории своей страны. Участникам встречи рассказали также о вкладе соратников великого реформатора в развитие государства. В честь юбилейной даты в Национальной библиотеке Кабардино-Балкарии подготовили и книжную выставку с редкими историческими изданиями.
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