В Национальной библиотеке КБР отметили 350-летие Петра Первого

“Бессмертен ты, Великий Петр!”… Сегодня в Национальной библиотеке республики отметили 350-летие со дня рождения российского императора, создателя регулярной армии и флота Петра Первого. В зале – студенты и школьники Нальчика. На импровизированной сцене – театральные артисты и сотрудники книгохранилища. На них – костюмы прошлых веков. Выступающие рассказали о том, как российский государственный деятель, которого прозвали Великим, изменил ход истории своей страны. Участникам встречи рассказали также о вкладе соратников великого реформатора в развитие государства. В честь юбилейной даты в Национальной библиотеке Кабардино-Балкарии подготовили и книжную выставку с редкими историческими изданиями.