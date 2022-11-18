В Национальной библиотеке КБР открыт пункт бесплатных юридических консультаций

В Национальной библиотеке сегодня открыли пункт юридических консультаций. Беседы с гражданами приурочили к Всероссийскому дню правовой помощи детям, который ежегодно отмечается 19 ноября.
Желающие могут обратиться за необходимыми сведениями к представителям Нотариальной и Адвокатской палат, прокуратуры, управления Минюста и судебным приставам. К этому моменту помощь получили больше 30 жителей республики. Часть вопросов была связана с оформлением пенсий и социальных пособий.
В Национальной библиотеке специалисты сегодня будут оказывать бесплатные юридические услуги вплоть до 18 часов.
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