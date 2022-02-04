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В Национальной библиотеке КБР открылась выставка, посвященная Олимпийским играм

В Национальной библиотеке КБР открылась выставка, посвященная Олимпийским играм

04.02.2022 | 22:37
В Национальной библиотеке республики сегодня открыли выставку, посвященную Олимпийским играм. В частности, представлены печатные издания, рассказывающие о победах советских и российских спортсменов. На отдельном стенде – материалы о чемпионах из нашей республики – от Бориса Шухова, велогонщика, лидера Олимпиады-72 в Мюнхене, до легкоатлетки Марии Ласицкене, которая добилась всемирного признания в Токио летом прошлого года. Посетить выставку в Национальной библиотеке, рассказывающую об олимпийском движении, можно до 20-го февраля.
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