В Национальной библиотеке КБР открылась выставка, посвященная Олимпийским играм

В Национальной библиотеке республики сегодня открыли выставку, посвященную Олимпийским играм. В частности, представлены печатные издания, рассказывающие о победах советских и российских спортсменов. На отдельном стенде – материалы о чемпионах из нашей республики – от Бориса Шухова, велогонщика, лидера Олимпиады-72 в Мюнхене, до легкоатлетки Марии Ласицкене, которая добилась всемирного признания в Токио летом прошлого года. Посетить выставку в Национальной библиотеке, рассказывающую об олимпийском движении, можно до 20-го февраля.