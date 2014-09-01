В Национальном музее открылась персональная выставка народного художника Кабардино-Балкарии Заурбека Бгажнокова





Он любил рисовать с самого детства. С годами увлечение превратилось в профессию. Заурбек Бгажноков стал известен как незаурядный художник-график, иллюстратор книг. Издания, которые он оформлял, получили шесть дипломов на всероссийских конкурсах.

Заурбек Бгажноков создал серию графических листов под названием «Нарты», «Музыка», «Адыгские мелодии». На выставке в Национальном музее – около двух десятков произведений художника. Ознакомиться с ними можно ещё месяц.