В Национальном музее КБР открылась выставка «Вселенная Бориса Утижева»





Сегодня в Национальном музее республики открылась выставка предметов декоративно-прикладного искусства народного писателя Кабардино-Балкарии Бориса Утижева. Организовали ее в честь 80-летия со дня рождения выдающегося ученого и литератора. Автор 20 многоактных пьес, Утижев возглавлял журнал «Ошхамахо». Кроме того, был журналистом, педагогом, исследователем – одним из авторов толкового и фразеологического словарей кабардино-черкесского языка. Еще одна грань таланта – выражение себя в пластических искусствах. На выставке представили работы Бориса Утижева – это чеканка на национальные темы, театральные костюмы к пьесам. Всего свыше полусотни экспонатов. Приветственный адрес Главы республики Казбека Кокова на торжественном открытии зачитал вице-премьер Марат Хубиев. Сегодня же вечером в Нальчике возле дома, где жил писатель, откроют памятную доску. А после в Кабардинском театре покажут премьерный спектакль по пьесе Бориса Утижева «Бунт невесток». Экспозицию же в Национальном музее можно посетить до конца июля.