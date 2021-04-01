В Национальном музее КБР открылась выставка «Многообразие красок Кавказа»


В Национальном музее КБР открылась выставка «Многообразие красок Кавказа»
Экспозиция представляет жителям Кабардино-Балкарии современную культуру Дагестана. Здесь и привычные живописные полотна, и картины, выполненные в сложных современных техниках, и предметы ювелирного искусства.«Многообразие красок Кавказа» музей-заповедник «Дагестанский аул» впервые показал в 2013-м. Проект оказался востребованным и отправился по городам России. В столицу Кабардино-Балкарии экспозиция попала в рамках культурного обмена между регионами и будет действовать в Национальном музее до 20 апреля.

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