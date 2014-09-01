В МВД по КБР прошло торжественное собрание в честь 85-летия Госавтоинспекции





Третьего июля 85 лет со дня основания отметит российская Госавтоинспекция. Сегодня в честь юбилея в министерстве внутренних дел провели торжественное собрание. Пригласили как действующих сотрудников, так и ветеранов. В Кабардино-Балкарии первые государственные автоинспекторы заработали в августе 36-го года – на месяц позже, чем в целом по стране. В то время в республике было всего несколько десятков машин. Теперь, спустя 85 лет, их число превышает 300 тысяч. За безопасность на дорогах сегодня отвечают около 700 сотрудников ведомства. Это крупнейшее строевое подразделение МВД, оснащенное современной техникой и вооружением. «Начиная с 1936-го года сотрудники ГИБДД всегда были и остаются на передовой борьбы с преступностью, укрепляют прежде всего общественную безопасность, в числе первых приходят на помощь, лицом к лицу сталкиваются с опасностью»- отметил министр внутренних дел по КБР Василий Павлов. В честь юбилея вручали благодарности и грамоты за добросовестную работу. Помимо этого, ветеранов службы наградили памятными медалями МВД России к 85-летию Госавтоинспекции, а двух действующих сотрудников – «За доблесть в службе».