В Музыкальном театре состоялся большой поэтический праздник — 2019.10.31





Прибыли гости из Казахстана, а также из регионов России – Дагестана, Башкирии, Татарстана… Стихи основоположника балкарской литературы звучали в этот вечер на многих языках. А в зале собрались люди, которым близко творческое наследие поэта и философа. Среди почетных гостей – внук Кязима Мечиева. Он поблагодарил участников торжеств за сохранение памяти. На стихи Мечиева сложено много песен, которые прозвучали в этот вечер в исполнении популярных артистов республики. А в фойе Музыкального театра развернулась выставка «Мудрец Кавказа». Здесь были представлены фотографии и личные вещи поэта, картины профессиональных художников и детские рисунки по мотивам произведений Кязима Мечиева.