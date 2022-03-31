В Музыкальном театре прошел благотворительный концерт ансамбля песни и танца «Донбасс»

В Музыкальном театре сегодня прошел благотворительный концерт ансамбля песни и танца «Донбасс». Артисты из Донецкой народной республики впервые приехали выступать в Кабардино-Балкарию. Концерт состоялся в рамках федеральной программы «Мы – Россия» при поддержке министерства культуры страны. Жители нашей республики восторженно принимали гостей, тем самым выражая свою поддержку Донбассу. Артистов приветствовали представители органов власти Кабардино-Балкарии. Особо запоминающаяся часть концерта – выступление на одной сцене трех ансамблей – «Донбасс», «Кабардинка» и «Балкария». А уже завтра гости выступят в Махачкале.