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В Государственном Музыкальном театре открылся новый сезон

В Государственном Музыкальном театре открылся новый сезон

18.10.2022 | 16:07
Человеческое достоинство и всепобеждающая любовь – в обрамлении пестрых нарядов… Все это – о “Цыганском бароне” - спектакле, который открывает новый, 55-й сезон Музыкального театра. Постановку посвятили памяти Анатолия Шереужева. С конца 60-х он был режиссером-постановщиком, а в 75-м стал главным режиссером творческого коллектива. В этом году ему исполнилось бы 89 лет. В основе действия классической оперетты – рассказ о венгерской жизни 18 века, а в музыке широко используются мадьярские народные мелодии. Герои спектакля – свободные, гордые и смелые люди, которые преодолевают препятствия на пути к своей цели. Главные роли исполняют солисты Рустам Абаев, Джамал Теунов, Евгений Енин, Радик Карданов, Дарья Белоцерковская. Спектакль начнется сегодня в 19 часов. Также в этом сезоне зрителей ожидают новые открытия. Театр готовит премьеры опер “Иоланта” Петра Чайковского и “Богема” Джакомо Пуччини.   https://t.me/vestikbr
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