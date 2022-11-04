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В Музеях и выставочных центрах Нальчика прошла Ночь искусств

В Музеях и выставочных центрах Нальчика прошла Ночь искусств

04.11.2022 | 22:53
Линия за линией керамические фигурки животных обретают яркие и необычные цвета. Кому-то нравится желтый, кто-то предпочитает синий, красный… И неважно, что в жизни так не бывает. Работать с керамикой в Музее ИЗО учили педагоги второй детской школы искусств имени Жабаги Казаноко. Такие занятия, даже если и не каждый день, помогают детям раскрыть их таланты, уверены наставники. Здесь же мастер-классы от педагогов детской школы искусств, но уже для взрослых. На выбор – создание орнаментов для национальной одежды или плетение циновок. Художник Рузана Дацирхоева предложила посетителям музея изучить технику графитажа с использованием фотобумаги. Рассказывает: для себя открыла ее случайно. Путем эксперимента обнаружила, что под основным слоем скрываются желто-красные оттенки. На а после концерт для гостей дали воспитанники общественной организации в поддержку детей и взрослых с ограничениями по здоровью “Надежда”. Национальный музей в “Ночь искусств” открыл новую выставку – заслуженного художника России Александра Глуховцева. Представлены его работы, выполненные в конце 50-х – начале 60-х годов, – иллюстрации к произведениям Кязима Мечиева, Кайсына Кулиева, а также изображения героев нартского эпоса. Посетителей здесь ждут и в предстоящие выходные. В музее также развернута выставка работ народного художника России Германа Паштова и его учеников и экспозиция “Было такое время”.   https://t.me/vestikbr
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