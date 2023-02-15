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В Музее изобразительных искусств в Нальчике открывается юбилейная выставка Сияры Аккизовой

В Музее изобразительных искусств в Нальчике открывается юбилейная выставка Сияры Аккизовой

15.02.2023 | 16:18
Сегодня в Нальчике начнет работать персональная выставка одной из самых ярких, талантливых и известных художниц Кабардино-Балкарии Сияры Аккизовой. Она первая женщина-дагестанка, получившая профессиональное художественное образование. Ее имя неразрывно связано с именем супруга – Якуба Аккизова. Оба окончили профильное училище в Махачкале, затем переехали в Нальчик и всю жизнь работали вместе. Даже мастерская у них была одна на двоих. Народный художник КБР Сияра Аккизова трудится многие годы. Коллеги называют ее творчество – удивительным миром. Летящие образы, фантазийные цвета, философское созерцание… На картины, созданные мастером, можно смотреть часами и постоянно находить в них что-то новое. Живопись, графика, книжная литография… Многообразие техник и стилей. Неизменным всегда остается одно – глядя на ее полотна, человек насыщается светом, красотой, добром. Картины, созданные в соавторстве с мужем и ее индивидуальные работы, составляют “золотой” фонд искусства республики. В этом году в Кабардино-Балкарии отмечают 80-летие мастера кисти. Этой дате и посвятили сегодняшнюю экспозицию в музее изобразительных искусств.   https://t.me/vestikbr
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