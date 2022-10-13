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В Музее изобразительных искусств открылась выставка памяти Владимира Бакуева

В Музее изобразительных искусств открылась выставка памяти Владимира Бакуева

13.10.2022 | 10:39
В Музее изобразительных искусств представили коллекцию живописных полотен «Хасаньинская сюита». Их автор – художник Владимир Баккуев – ушел из жизни год назад – в октябре 2021-го. В выставочных залах собрали все завершенные картины автора – больше 80 произведений, которые созданы в разных жанрах. Творчество мастера целиком посвящено балкарскому народу, его истории и современности. Владимир Баккуев работал главным художником Балкарского госдрамтеатра, участвовал в создании фильма о депортации «Дорога на край жизни». В этом году художнику исполнилось бы 80. Увидеть его произведения можно до 24 октября. Студенты вправе воспользоваться «Пушкинской картой». А для детей до 14 лет вход в музей бесплатный.   https://t.me/vestikbr
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