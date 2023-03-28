В Музее изобразительных искусств открылась персональная выставка Азнора Сарбашева

Назвали её «Обновление» и посвятили Дню возрождения балкарского народа. В экспозиции представлены больше 200 произведений. Это живопись, графика, акварельные рисунки.
Также у собравшихся была возможность ознакомиться с поэзией Азнора Сарбашева. А на открытие пришли его родные, друзья, коллеги – почитатели разных видов искусства.
В залах музея можно увидеть и работы давнего друга Азнора Сарбашева - народного художника Калмыкии Виктора Дорджиева. Экспозиция продлится до девятого апреля.
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