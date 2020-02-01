В Музее изобразительных искусств открылась передвижная выставка юных художников





Авторы представленных работ — воспитанники военно-патриотической художественной арт-студии из Минеральных Вод. А называется экспозиция «Во славу мира, на благо России!»

Арт-студия называется «БетельгЕйзе». Это одна из ярких звезд в созвездии Ориона. Выставку приурочили к 75-летию Великой Победы. В нее вошли больше ста работ юных талантов. Это живопись, графика, произведения, выполненные в технике «батик».

Арт-студия «Бетельгейзе» работает больше 15 лет при школе ДОСААФ в Минеральных Водах. После Кабардино-Балкарии передвижная выставка отправится в Чеченскую республику.