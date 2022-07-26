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В Музее изобразительных искусств им. А. Ткаченко открылась разножанровая выставка “Исключение”

В Музее изобразительных искусств им. А. Ткаченко открылась разножанровая выставка “Исключение”

26.07.2022 | 17:28
Сегодня в Нальчике в Музее изобразительных искусств открывается выставка, которую назвали “Исключение”. Здесь намерены представить работы авторов, работающих в разных жанрах – от живописи до текстильного искусства. Организует выставку объединение “Синдикат”. Его представители говорят, что развивают арт-сообщество на Северном Кавказе. Идею поддержали в Союзе художников республики и в творческой лаборатории “Периметр”. По замыслу инициаторов, экспозиция должна перерасти в формат клуба, где смогут общаться ценители искусства разных возрастов. Свои работы в “Исключении” представят известные в республике художники Руслан Мазло и Милана Халилова, фотограф Элина Караева и многие другие – всего около 15 авторов. Продлится выставка в Музее изобразительных искусств по восьмое августа. https://t.me/vestikbr
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