В Музее изобразительных искусств им. А. Ткаченко открылась разножанровая выставка “Исключение”

Сегодня в Нальчике в Музее изобразительных искусств открывается выставка, которую назвали “Исключение”. Здесь намерены представить работы авторов, работающих в разных жанрах – от живописи до текстильного искусства.
Организует выставку объединение “Синдикат”. Его представители говорят, что развивают арт-сообщество на Северном Кавказе. Идею поддержали в Союзе художников республики и в творческой лаборатории “Периметр”. По замыслу инициаторов, экспозиция должна перерасти в формат клуба, где смогут общаться ценители искусства разных возрастов.
Свои работы в “Исключении” представят известные в республике художники Руслан Мазло и Милана Халилова, фотограф Элина Караева и многие другие – всего около 15 авторов. Продлится выставка в Музее изобразительных искусств по восьмое августа.
https://t.me/vestikbr