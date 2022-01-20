Главная
Новости
Вести КБР
Вести КБР
Вести КБР Прямой эфир
Жангылыкъла
ХъыбарыщIэхэр
Утро
Россия 24
Радио
Радио России КБР
Радио России КБР Онлайн
Телепроекты
Программа
Программа Россия 1
Программа Радио России КБР
О компании
Контакты
home
Главная
>
Новости
>
В Музее ИЗО в Нальчике открылась выставка работ художника и архитектора Лианы Кусовой
В Музее ИЗО в Нальчике открылась выставка работ художника и архитектора Лианы Кусовой
20.01.2022
|
16:26
Здесь же представлены произведения её учеников – воспитанников первой детской школы искусств Нальчика.