В Музее ИЗО в Нальчике открылась выставка “Годы и люди”

“Годы и люди” - так назвали выставку, которая открылась в Музее изобразительных искусств. Посвятили ее столетию Кабардино-Балкарии.
В залах представили больше 120 работ. Это живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство – произведения полусотни художников республики разных поколений. Можно увидеть работы Виктора Абаева, Заурбека Бгажнокова, Мухадина Кишева, Эдуарда Мазло…
Познакомиться с творчеством художников Кабардино-Балкарии в Музее изобразительных искусств можно до середины сентября.
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