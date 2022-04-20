В Москве состоялась рабочая встреча Казбека Кокова с Павлом Малковым

В Москве состоялась рабочая встреча Главы КБР Казбека Кокова с руководителем Федеральной службы государственной статистики Павлом Малковым. Стороны обсудили вопросы взаимодействия, в том числе в части внедрения современных информационных технологий при организации сбора статистической отчетности. Об итогах рабочей встречи Казбек Коков рассказал в своем телеграм-канале. «С начала текущего года юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также субъекты малого бизнеса предоставляют первичные статистические данные в электронной форме. Переход на цифровую платформу позволит сократить сроки отчетности, обеспечит более полный охват и достоверность данных, что повысит качество информации, используемой для принятия решений, направленных на улучшение социально-экономической ситуации в регионе и качества жизни граждан», — говорится в публикации.