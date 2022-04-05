В Москве состоялась рабочая встреча Казбека Кокова и первого заместителя Министра транспорта РФ Андрея Костюка

Глава КБР Казбек Коков в рамках рабочей поездки в Москву встретился с первым заместителем Министра транспорта Российской Федерации Андреем Костюком.

В ходе встречи обсуждались итоги реализации в Кабардино-Балкарской Республике национального проекта «Безопасные качественные дороги» и дальнейшие перспективы развития дорожной сети.

Отмечено, что объемы дорожных работ в последние годы значительно выросли. Предприятия дорожного комплекса республики модернизировали производственную базу, обеспечили дополнительные рабочие места. За 2020-2021 годы в нормативное состояние приведено порядка 500 километров автодорог федерального, регионального и муниципального значения. Проведен комплекс мероприятий по повышению уровня безопасности дорожного движения. Только на региональных дорогах устроено более 100 километров линий наружного освещения. По новым национальным стандартам обустроено порядка 400 пешеходных переходов.

Одним из наиболее важных направлений дорожного строительства стала программа расширения федеральной дороги Р-217 «Кавказ» до 4 полос движения на всем ее протяжении. В 2022-2024 годах планируется ввести в эксплуатацию 27,8 километра автодорог. В текущем году будут отремонтированы и расширены до 4 полос движения три моста: через реку Лескен, а также в границах селений Куба-Таба и Чегем-2.

На сегодня в регионе полностью завершена контрактация объектов, включенных в план работ на текущий год по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

В целом в рамках программы дорожной деятельности, включая мероприятия по дорожному нацпроекту и другим государственным программам, в нормативное состояние будут приведены порядка 170 километров автодорог, в том числе основные магистрали Нальчика: проспекты Ленина, Кулиева, Шогенцукова и улица Кабардинская. Планируется обновить более 40 километров линий наружного освещения.

Завершить весь комплекс работ и ввести объекты в эксплуатацию планируется досрочно. Уже в первом полугодии будет выполнено больше 80% работ.

Глава республики выразил уверенность, что дорожная отрасль республики сегодня способна справиться с большим объемом дорожных работ. Обсуждены возможности оказания республике дополнительной финансовой поддержки для реализации новых дорожных проектов. Речь шла об осуществлении капиталоемких мероприятий по автодорогам регионального значения, включенным в состав Опорной сети Российской Федерации, а также о приведении в нормативное состояние значимых магистралей улично-дорожной сети столицы республики.