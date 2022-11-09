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В Москве состоялась рабочая встреча Главы КБР Казбека Кокова c Министром труда и соцзащиты РФ Антоном Котяковым

В Москве состоялась рабочая встреча Главы КБР Казбека Кокова c Министром труда и соцзащиты РФ Антоном Котяковым

09.11.2022 | 18:59
В Москве состоялась рабочая встреча Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова c министром труда и социальной защиты России Антоном Котяковым. Обсудили вопросы социального развития Кабардино-Балкарии, занятости, повышения доходов населения, а также меры соцподдержки граждан. Со следующего года все регионы начнут переходить на единую социальную выплату - ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Она объединит семь действующих сегодня мер поддержки и позволит семьям получать помощь из бюджета на единых условиях от момента появления на свет до 17-летия ребенка и вне зависимости от очерёдности его рождения. Единое пособие будут предоставлять семьям по одному заявлению, оформленному в электронном виде. Антон Котяков и Казбек Коков обсудили организационные моменты, механизмы начисления и выплаты единого пособия, а также дальнейшее развитие системы социальной поддержки жителей Кабардино-Балкарии. Всего на реализацию государственной программы по соцподдержке населения в республиканском бюджете на этот год предусмотрено свыше 17 миллиардов рублей, из них на поддержку семей с детьми - 11 миллиардов. Господдержкой обеспечены больше 80 тысяч семей. Размеры региональных и федеральных детских пособий в начале года проиндексировали с учетом величины прожиточного минимума в регионе и прогнозируемой инфляции. Все социальные выплаты осуществляются в срок и в полном объеме.   https://t.me/vestikbr
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