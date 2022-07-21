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В Москве состоялась рабочая встреча Александра Новака и Казбека Кокова

В Москве состоялась рабочая встреча Александра Новака и Казбека Кокова

21.07.2022 | 20:50
Социально-экономическое развитие региона, повышение его туристической и инвестиционной привлекательности… Эти вопросы стали главными сегодня на встрече вице-премьера Правительства России Александра Новака с Главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым в Москве. Стороны также обсудили меры по повышению качества жизни граждан. Объём инвестиций в республике за первый квартал этого года составил около 3 млрд рублей. Это почти на 8 с половиной процентов больше аналогичного периода 2021-го. Наибольший рост отмечается в агропромышленном секторе, строительстве, туристической отрасли. На горнолыжном курорте “Эльбрус” в настоящее время реализуют 13 проектов. В их числе строительство канатных дорог, благоустройство Поляны Азау, модернизация транспортной и инженерной инфраструктуры, обустройство лыжных трасс. Отдельно остановились на проекте возобновления добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения. Это база для создания металлургического кластера в СКФО. Сейчас строится подъездная дорога, идет подготовка площадок будущего комбината. Инвестпроект направили в Минпромторг России. Федеральное ведомство рассмотрит возможности его включения в перечень системообразующих предприятий страны. https://t.me/vestikbr
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