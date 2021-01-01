В Москве состоялась рабочая встреча Главы КБР Казбека Кокова с замминистра транспорта России — руководителем Федерального дорожного агентства Андреем Костюком





Обсуждена реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и вопросы дальнейшего развития транспортной инфраструктуры региона. По итогам 2020-го среди субъектов Кабардино-Балкария в лидерах так называемой «зеленой зоны». Средства дорожного фонда составили более трёх с половиной миллиардов рублей. Работы шли на ста трех объектах. Удалось отремонтировать и реконструировать порядка 230 километров автотрасс общего пользования. В этом году власти намерены продолжить приводить в нормативное состояние региональную дорожную сеть.