В Москве прошла рабочая встреча Казбека Кокова и министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева





В Москве состоялась рабочая встреча Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова и министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева. На встрече заявили, что в 2020-м республика стала лидером по сбору плодов и ягод среди всех субъектов страны. Обсудили итоги работы агропромышленного комплекса региона и перспективы его дальнейшего развития. Было отмечно, что урожай зерна и кукурузы в прошлом году превысил показатели 2019-го. Положительная динамика наблюдается и в животноводстве. Увеличились объемы производства мясной и молочной продукции, сыров и растительного масла. Отдельной темой стал контроль цен на продовольственном рынке. Как заметил Дмитрий Патрушев, в первые два месяца этого года наблюдается рост производства по ряду направлений, например, в изготовлении мясных полуфабрикатов, плодоовощных консервов, получении обработанного молока. Казбек Коков и Дмитрий Патрушев также обсудили реализацию госпрограммы комплексного развития сельских территорий и укрепление экспортного потенциала АПК республики.