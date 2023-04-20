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В Москве покажут документальный фильм об уроженце КБР Арсении Головко

В Москве покажут документальный фильм об уроженце КБР Арсении Головко

20.04.2023 | 16:08
В основе – дневники советского адмирала, уроженца Кабардино-Балкарии Арсения Головко… В Москве в штаб-квартире Русского географического общества в следующий вторник покажут документальный фильм «Незамерзающий порт надежды» - о командующем Северным флотом в годы Великой Отечественной. Фильм повествует о героической обороне Заполярья – она вошла в историю как одна из самых ярких страниц сопротивления фашизму. Однако картину посвятили не столько военным событиям, сколько человеку, который взял на себя ответственность командовать целым флотом. А продолжалось это в самое суровое время – с июля 40-го по апрель 46-го года… Фильм создала режиссер Дарья Хренова – куратор Лаборатории неигрового кино при Русском географическом обществе. Съемки проходили в Мурманской области и Санкт-Петербурге. Были использованы воспоминания самого знаменитого уроженца станицы Прохладной, а также материалы Центрального архива министерства обороны и Государственного архива страны.   https://t.me/vestikbr
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