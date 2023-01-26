В Москве открылась выставка художницы из КБР Елены Романовской

“Имена обетованные” - так назвали выставку художника из Нальчика Елены Романовской. Открылась она накануне в одной из московских галерей.
Автор училась в Кабардино-Балкарии. Долгое время работала в Краснодаре. Теперь снова творит дома. Ее картины есть в частных коллекциях не только в России, но и в зарубежных странах.
Персональная выставка в нашей республике состоялась в 21-м году. Назвали ее “Портрет налицо”. Стиль Романовской легко узнаваем. Это многообразие красок, образов и композиций.
В Москве она представила портреты, созданные по текстовым описаниям. Продлится выставка до конца февраля.
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