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В Москве открылась выставка художницы из КБР Елены Романовской

В Москве открылась выставка художницы из КБР Елены Романовской

26.01.2023 | 16:12
“Имена обетованные” - так назвали выставку художника из Нальчика Елены Романовской. Открылась она накануне в одной из московских галерей. Автор училась в Кабардино-Балкарии. Долгое время работала в Краснодаре. Теперь снова творит дома. Ее картины есть в частных коллекциях не только в России, но и в зарубежных странах. Персональная выставка в нашей республике состоялась в 21-м году. Назвали ее “Портрет налицо”. Стиль Романовской легко узнаваем. Это многообразие красок, образов и композиций. В Москве она представила портреты, созданные по текстовым описаниям. Продлится выставка до конца февраля.   https://t.me/vestikbr
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