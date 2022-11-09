В Молодежном театре Нарткалы покажут фантастическую комедию для детей «Чудеса в ожидании лета»

Фантастическую комедию для детей готовятся представить публике в Молодежном театре Нарткалы. Это будет премьера спектакля «Чудеса в ожидании лета» по книге Александра Корина.
Спектакль – о дружбе и любви, о поисках смысла жизни и просто – про хорошие отношения между одноклассниками. В постановке на сцене Урванского районного дома культуры задействованы 10 юных артистов. Сейчас у них завершающие репетиции перед премьерой.
Молодежному театру Нарткалы уже больше 40 лет. За это время он неоднократно становился лауреатом всевозможных конкурсов, а также обладателем грантов на профессиональное развитие. Новый спектакль коллектива «Чудеса в ожидании лета» на сцене Урванского ДК уже завтра в 13 часов.
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