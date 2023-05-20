home
Главная
>
Новости
>
В модельной библиотеке Хатуея увеличилось количество посетителей в три раза

В модельной библиотеке Хатуея увеличилось количество посетителей в три раза

20.05.2023 | 09:14
Вот так – группами – каждый день в модельной библиотеке Хатуея собирается молодежь. Всех их объединяет любовь к книгам и вдумчивому общению. Здесь они организуют литературные вечера, смотрят фильмы, играют в интеллектуальные игры. Ежедневно в сельский культурный центр приходят до 60 человек. Читальня действует при сельском ДК не один год. Здание реконструировали в 2021-м – полностью обновили второй этаж. Провели внутреннюю отделку и увеличили чердачное помещение. Его тоже отвели под библиотеку, которая стала первой модельной в республике. В хранилище – десятки тысяч книг. Здесь можно найти научную, художественную, учебную, справочную литературу. В модельной библиотеке – новейшая компьютерная техника. К тому же читателей привлекает стильный дизайн. Перемены позволили организовать открытое, свободное пространство для общения, а также создать условия для людей с ограничениями по здоровью. Здесь также есть доступ к бесплатному интернету. А для желающих поработать в тишине – уголок, позволяющий уединиться с самой любимой книгой.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных