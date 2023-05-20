В модельной библиотеке Хатуея увеличилось количество посетителей в три раза

Вот так – группами – каждый день в модельной библиотеке Хатуея собирается молодежь. Всех их объединяет любовь к книгам и вдумчивому общению. Здесь они организуют литературные вечера, смотрят фильмы, играют в интеллектуальные игры. Ежедневно в сельский культурный центр приходят до 60 человек.
Читальня действует при сельском ДК не один год. Здание реконструировали в 2021-м – полностью обновили второй этаж. Провели внутреннюю отделку и увеличили чердачное помещение. Его тоже отвели под библиотеку, которая стала первой модельной в республике. В хранилище – десятки тысяч книг. Здесь можно найти научную, художественную, учебную, справочную литературу.
В модельной библиотеке – новейшая компьютерная техника. К тому же читателей привлекает стильный дизайн. Перемены позволили организовать открытое, свободное пространство для общения, а также создать условия для людей с ограничениями по здоровью.
Здесь также есть доступ к бесплатному интернету. А для желающих поработать в тишине – уголок, позволяющий уединиться с самой любимой книгой.
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