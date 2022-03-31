В многоквартирном доме в Баксане произошел пожар

Сегодня в Баксане потушили пожар в многоэтажке. Спасателям о возгорании стало известно в полвосьмого утра, информирует региональный главк МЧС. Горела квартира на четвертом этаже дома по ул.Угнич. Пламя охватило примерно 80 квадратных метров. Сотрудникам «чрезвычайного» ведомства пришлось эвакуировать всех жильцов. В борьбе с огнем участвовали три десятка человек. Они использовали пять спецмашин. В итоге пожар ликвидировали через полчаса. Никто не пострадал. Все обстоятельства происшествия сейчас выясняют.