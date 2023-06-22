В многоэтажках КБР идет капремонт

К восстановительным работам приступили в апреле – после завершения отопительного сезона. В большинстве жилых строений обновили фасады и подвальные помещения, а также, где было необходимо, усилили фундамент. В домах с лифтами меняют подъемники. Одновременно специалисты работают на крышах: вместо мягкой кровли устанавливают шатровую. В Фонде капремонта рассказали, что на стадии завершения – большая часть работ с коммуникациями. Речь идет о системах отопления и водоснабжения, электрических сетях и канализации. Полностью закончить капремонт в многоэтажках планируют к сентябрю.