В многоэтажках Кабардино-Балкарии в ближайшие годы заменят 67 лифтов. Такая информация прозвучала сегодня на заседании республиканского правительства. На встрече обсудили около десятка вопросов.
Среди них – о наделении первого вице-премьера Сергея Говорова полномочиями подписывать соглашения в государственной электронной системе “Электронный бюджет”. Речь шла и об изменениях в документы, касающиеся работы регионального управления ветеринарии. Рассмотрели и вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства.
Проект постановления предполагает замену 67 лифтов с 2022 по 2024 годы с истекшим сроком эксплуатации и признанных непригодными к использованию. Также с целью уменьшения нагрузки на республиканский бюджет, платежи за выполнение работ по замене лифтов будут производиться с отсрочкой платежа с 2023 по 2026 годы на общую сумму 201 млн рублей.
Также на заседании кабинета министров республики обсудили тему социальных выплат.
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