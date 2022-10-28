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В многоэтажках Кабардино-Балкарии в ближайшие годы заменят 67 лифтов

В многоэтажках Кабардино-Балкарии в ближайшие годы заменят 67 лифтов

28.10.2022 | 15:53
В многоэтажках Кабардино-Балкарии в ближайшие годы заменят 67 лифтов. Такая информация прозвучала сегодня на заседании республиканского правительства. На встрече обсудили около десятка вопросов. Среди них – о наделении первого вице-премьера Сергея Говорова полномочиями подписывать соглашения в государственной электронной системе “Электронный бюджет”. Речь шла и об изменениях в документы, касающиеся работы регионального управления ветеринарии. Рассмотрели и вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства. Проект постановления предполагает замену 67 лифтов с 2022 по 2024 годы с истекшим сроком эксплуатации и признанных непригодными к использованию. Также с целью уменьшения нагрузки на республиканский бюджет, платежи за выполнение работ по замене лифтов будут производиться с отсрочкой платежа с 2023 по 2026 годы на общую сумму 201 млн рублей. Также на заседании кабинета министров республики обсудили тему социальных выплат.   https://t.me/vestikbr
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