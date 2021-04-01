В мэрии Нальчика презентовали проект нового мирорайона Мей





В мэрии столицы республики прошла презентация проекта планировки микрорайона «Мей», которая находится в периметре улиц Тарчокова, Тлостанова и проспекта Ленина. Разрабатывать проект инфраструктуры микрорайона доверили федеральной компании «ДОМ.РФ». По ее подсчетам, на территории в 15 гектаров будут жить три тысячи человек. Водоснабжение микрорайона уже наладили. А чтобы отводить дождевые потоки, предусмотрели подземную канализацию. После очистки стоки отправят в реку Сухая Шалушка. ДОМ.РФ разрабатывает проекты по принципу «дворы без машин». В «Мее» предполагают создать свыше тысячи парковочных мест: больше половины – под землей, остальные – на открытой территории. Кроме того, наметили создать почти два километра велодорожек. В ближайшее время проект планировки планируют представить на общественное обсуждение.