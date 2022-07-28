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В Минздраве КБР рассказали, чем опасен “Кентавр”

В Минздраве КБР рассказали, чем опасен “Кентавр”

28.07.2022 | 22:15
Чем опасна новая разновидность коронавируса и как она проявляет себя? Подробности о «Кентавре» рассказали сегодня журналистам на пресс-конференции в министерстве здравоохранения республики. Это подвид коронавируса штамма “омикрон”. Впервые его обнаружили в Индии в мае этого года. Оттуда он начал “путешествие” по миру. На сегодня случаи заражения “Кентавром” зафиксированы и в России. Главный врач Центра СПИД Марина Иванова рассказала, что он распространяется стремительно. Основные симптомы: общее недомогание, повышенная температура, насморк, першение в горле. Легкие этот подвид не затрагивает. Чтобы обезопасить себя, по-прежнему нужна вакцинация, подчеркивает инфекционист. Начальник отдела Минздрава, который занимается помощью несовершеннолетним Юлия Шогенова рассказала о возможностях вакцины “Спутник М”. Ее применяют для защиты от коронавируса детей и подростков. https://t.me/vestikbr
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