В Минздраве КБР рассказали, чем опасен “Кентавр”

Чем опасна новая разновидность коронавируса и как она проявляет себя? Подробности о «Кентавре» рассказали сегодня журналистам на пресс-конференции в министерстве здравоохранения республики.
Это подвид коронавируса штамма “омикрон”. Впервые его обнаружили в Индии в мае этого года. Оттуда он начал “путешествие” по миру. На сегодня случаи заражения “Кентавром” зафиксированы и в России. Главный врач Центра СПИД Марина Иванова рассказала, что он распространяется стремительно.
Основные симптомы: общее недомогание, повышенная температура, насморк, першение в горле. Легкие этот подвид не затрагивает. Чтобы обезопасить себя, по-прежнему нужна вакцинация, подчеркивает инфекционист.
Начальник отдела Минздрава, который занимается помощью несовершеннолетним Юлия Шогенова рассказала о возможностях вакцины “Спутник М”. Ее применяют для защиты от коронавируса детей и подростков.
https://t.me/vestikbr