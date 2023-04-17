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В Минздраве КБР обсудили эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости корью

В Минздраве КБР обсудили эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости корью

17.04.2023 | 22:12
Один лабораторно подтвержденный случай, еще один – на стадии клинических исследований... Таковы данные по заболеваемости корью в Кабардино-Балкарии за 23-й год. Заболевший – ребенок, который побывал в гостях у родственников в Дагестане. Первые признаки появились 30 марта. Пятого апреля его госпитализировали. Специалисты определили круг лиц, которые общались с ребенком. Когда речь идет о кори, контактными, к примеру, считаются жильцы всего многоэтажного дома, где живет ребенок с семьей. Признаки кори обнаружили также у мужчины – он из числа тех, кто контактировал с ребенком. Именно его анализы сейчас в лаборатории. Человек находится в стационаре, при этом болезнь протекает достаточно тяжело. По словам врачей, корь изначально напоминает респираторную вирусную инфекцию: повышается температура, появляется слабость. Специфического лечения кори нет, добавляют врачи. В основном усилия медиков призваны облегчить состояние больного. И не допустить возможных осложнений. А это могут быть пневмонии, проблемы со зрением и даже поражение головного мозга. Единственная защита от болезни, по словам специалистов, - вакцинация. Она входит в национальный календарь прививок. Уколы ребенку делают дважды – в год и в шесть лет. На сегодня в Кабардино-Балкарии вакцинированы почти 98 процентов годовалых малышей. Среди шестилеток эта цифра меньше – 95 процентов. Если взрослый не знает, делали ему в детстве прививку от кори или нет, нужно обратиться к участковому врачу, чтобы определить свой статус и при необходимости пройти иммунизацию. Все это нужно, чтобы не допустить вспышек опасной болезни.   https://t.me/vestikbr
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