В минувшем году более 400 процедур ЭКО проведено в КБР





Больше 400 процедур экстракорпорального оплодотворения провели в республике в минувшем году. Беременность в результате наступила у 120 пациенток, сообщили в Минздраве.

Меньше половины таких процедур сделали в Перинатальном центре Кабардино-Балкарии. Остальные – в Центре ЭКО. По статистике, примерно 30 процентов случаев завершаются успешно. Если женщина с бесплодием зарегистрирована в республике и у нее есть полис обязательного медицинского страхования, то обследования и процедуры будут бесплатными, отмечают в специализированном отделении Перинатального центра.

«Мы наших женщин ведем с первого дня, как она переступила порог, с диагнозом бесплодие. Полностью пациентка проходит обследование здесь бесплатно. И потом в рамках подготовки, она уже получает направление по проведению оплодотворения методом ЭКО», — врач-репродуктолог Марьяна Закуева.

Отделение вспомогательных репродуктивных технологий в Перинатальном центре работает больше двух лет. Здесь постоянно совершенствуют технологии. Все направлено на то, чтобы женщины, у которых есть серьезные проблемы со здоровьем, обрели в итоге радость материнства.